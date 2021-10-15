Akçakoca'dan kısa kısa

Akçakoca'da uygunsuz kömür satışının önüne geçmek için ilçede satış yapan esnafın depoları denetlendi.

Akçakoca Belediyesi Çevre Mühendisi Aydan Çakır ve zabıta ekipleri, ilçede kömür satışı yapan iş yerlerinin ruhsatlarını yanı sıra kömür satış belgeleri, satışı yapılan kömürlerin standartlara uygun olup olmadığını kontrol etti.

Denetimlerde, satış belgesi ve uygunluk belgesi olmayan firmalar hakkında tutanak tutularak 10 iş günü süre verilerek, eksik olan belgelerin Akçakoca Belediyesine ulaştırılması konusunda uyarılarda bulundu.

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, kurallara uymayıp çevre ve insan sağlığını tehlikeye atanlara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Sağlık kalitemizi düşüren hava kirliliğini, gizli katil olarak kabul ediyoruz. Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği 4'üncü maddesine göre satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verme yetkisine sahibiz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan kurallarına uymayıp havayı kirletenlere karşı yanımızda olup bizimle iletişime geçmelerini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Hava kirliliğiyle mücadelenin herkesin vatandaşlık görevi olduğunun altını çizen Yanmaz, "Akçakoca, deniziyle doğasıyla havasıyla dünyanın en güzel yerlerden biri. Dolayısıyla bu özelliklerini korumamız lazım. Bunun içinde ferdi olarak yapmamız ve uymamız gereken kurallar var. Evlerimizi ısıtmak için ucuz ve kalitesiz kaçak kömürleri kullanmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Akçakoca'da su kaçığını engellemek için depolara ultrasonik seviye ölçer cihazları yerleştirildi

Akçakoca Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ilçede mahalleleri besleyen 4 adet su deposuna ultrasonik seviye ölçer takıldı.

Su depolarının doluluk oranlarını, arıza veya özellikle yaz aylarında aşırı su kullanımı gibi durumlardan önceden haber dar olunarak önlem alınması amaçlanan çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, vatandaşlara suyun önemi ve aşırı su tüketimi konularıyla ilgili bilgilendirme kampanyalarının da yapılacağını ifade etti.

Yanmaz, su depolarına yapılan teknolojik yeniliğin yanında depoların çevre temizliklerinin de gerçekleştirildiğini aktararak, "Su depolarının doluluk ve eksilme durumları uzaktan takip edilecek ve gerekli önlemler alınacak. Küresel ısınma nedeniyle özellikle yaz aylarında su sıkıntısı çekilmekte. Bu yüzden vatandaşlarımızın su kullanımına dikkat etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.