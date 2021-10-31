Akçakale'de Kızılay Haftası etkinlikleri

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kızılay Akçakale Şube Başkanı Sait Akay, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerle Akçakale Devlet Hastanesini ziyaret ederek çalışanlar, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette, Akay ve beraberindekiler, gül, tatlı ikramında bulunarak, çeşitli hediyeler dağıttı.

Akay, sağlık çalışanlarına moral vermeye çalıştıklarını söyledi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Akay ve beraberindekiler, nöbet tutan emniyet mensuplarına çeşitli hediyeler takdim etti.

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