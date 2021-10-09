AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Silifke'de incelemelerde bulundu - Haberler
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AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Silifke'de incelemelerde bulundu

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Silifke'de incelemelerde bulundu

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Silifke'de yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Silifke'de yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çamlıca mahallesinde, Silifke-Gülnar yolunun genişletme ve asfaltlama çalışmasını inceleyen milletvekili Yılmaz, Silifke - Gülnar yolu yapım çalışmasını başlatarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Burada konuşan Yılmaz, 49 kilometrelik yol ağının Gülnar ve Silifke'yi birbirine bağladığını belirterek, "Bu proje 210 milyonluk bir proje. 2023 Temmuz ayı bitim tarihi, fakat biz elimizden geleni yaparak bu yolun daha erken bitebilmesi ve yolun vatandaşların hizmetine açılabilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Milletvekili Yılmaz, buradaki programının ardından ilçede faaliyet gösteren İmamuşaklılar Derneğinin büro açılışına katılıp, Silifke'de restorasyonu devam eden Taş Köprü ve Silifke Kalesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Silifke'de incelemelerde bulundu

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Silifke'de incelemelerde bulundu

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Silifke'de incelemelerde bulundu - Haberler
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