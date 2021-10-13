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AK Parti'li Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddia edilen sanığın davasında mütalaa

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti'li Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddia edilen sanığın davasında mütalaa

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiğiiddiasıyla yargılanan sanık Mert Yaşar hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği

iddiasıyla yargılanan sanık Mert Yaşar hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası çarptırılmasını istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Mert Yaşar'ın 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Mert Yaşar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"EYLEMLERİM SİYASİ ELEŞTİRİ MAHİYETİNDEDİR"

Duruşmada savunma yapan sanık Mert Yaşar, önceki aşamalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını beyan ettiyse de bu celsede beyanından döndüğünü söyleyerek, "Eylemlerimde pişmanlık göstereceğim bir durum yoktur. Eylemlerimde Özlem Zengin'i metalaştırmak söz konusu değildir. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir. Suçlamaları kabul etmiyorum, ayrıca esas hakkındaki mütalaa sunulduğunda savunmalarımı bildirmek üzere süre istiyorum" dedi.

Mütalaada sanığın sözlerinin eleştiri ve kaba söz kapsamını aştığı belirtildi

Mütalaada, sanık Mert Yaşar'ın sosyal medyadan söylediği sözlerin eleştiri ve kaba söz kapsamını aştığı, bu sözleriyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin başı olan Cumhurbaşkanı ile müşteki Özlem Zengin'e karşı hakaret suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, sanık hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 2 yıl 4 aydan, 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert Yaşar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddiasıyla 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aydan, 7 yıla kadar hapsi talep edildi.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

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Haber: AK Parti'li Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddia edilen sanığın davasında mütalaa - Haberler
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