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AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, İstanbul'da 97 yaşında vefat eden eski Milli Eğitim Bakanlarından, Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz'un cenaze törenine katıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, İstanbul'da 97 yaşında vefat eden eski Milli Eğitim Bakanlarından, Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz'un cenaze törenine katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Avcı, Orhan Oğuz'un Anadolu Üniversitesi'ni kurmakla kalmadığını, daha sonra Anadolu Üniversitesi'nin bünyesinden doğan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin de önünü açtığını hatırlattı.

Prof. Dr. Orhan Oğuz'un Milli Eğitim Bakanlığı görevindeki katkılarına da değinen Nabi Avcı, başta ailesi olmak üzere, talebelerine, Eskişehir halkına sabırlar diledi.

Cenaze töreninin ardından AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile göreve yeni atanan Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Avcı, Odunpazarı ile ilgili anılarını da beraberindeki heyet ile paylaştı.

Anadolu Ajansı Eskişehir Ofisi'nin yeni yerini de ziyaret eden Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve İl Başkanı Zihni Çalışkan ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim'de Eskişehir'e yapacağı ziyaretle ilgili bilgiler verdi ve Anadolu Ajansı çalışanlarına başarı diledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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