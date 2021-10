AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur, Kalemköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

BALIKESİR (AA) - AK Parti MKYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Katip Üyesi ve KEFEK Komisyonu Üyesi Belgin Uygur, Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Kalemköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kalemköylü kadınlarla pekmez yapan, gözleme pişiren, bağdan üzüm toplayan Uygur, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi.

Milletvekili Uygur, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Lezzetiyle damak çatlatan Kalemköy üzümlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da bereketi ile üreticisinin yüzünü güldürüyor. Bizde kadınlarımızla bu üzümlerden pekmez yaptık. Kalemköy'de her evde pekmez yapılır. Bu pekmez geçim kaynaklarından biridir. Son yıllarda yaşadığımız pandemiden dolayı şu an yapılamasa da önceden her yıl Kalemköy'de üzüm festivali düzenlenir, burada yetişen ürünler tanıtılırdı. Allah'ın izniyle, dünyayı etkileyen pandemi bittikten sonra Kalemköy'de yeniden festival yapılacak. Biz de yine hemşehrilerimizle yan yana pekmez kaynatacağız. Her zaman hemşehrilerimizle yan yana gönül gönüle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Onların sohbetine ve sofralarına misafir olmak, dertleri ile dertlenip gönüllerine dokunabilmek gönül meselemizdir. Milletimizden aldığımız yetkiyle dik durmaya, memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz inşallah."

Ziyarette Uygur'a, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Muhittin Şengül, Kadın Kolları Başkanı Nihal Özkan ve Gençlik Kolları Başkanı Nuri Çetinkaya eşlik etti.