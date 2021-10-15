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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, düzenlenen oryantasyon (uyum) eğitiminde 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Fen Edebiyat Fakültesine kayıt yaptıran birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonu'nda düzenlenen eğitime, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan DURAK, akademik ve idari personel ile üniversite ailesine dahil olan öğrenciler katıldı.

Oryantasyon eğitiminde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi ile verilen uzun aranın ardından öğrencilerle yüz yüze eğitimde yeniden bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, "Yapılan eğitimle öğrencilerimiz üniversitemizi daha yakından tanıma imkân bulacak, karşılaşabileceği olası problemlerin çözüm yollarını öğrenmiş olacaktır. Bilginin kaynağı olan üniversitelerde hoca-öğrenci ilişkisi ne kadar sağlıklı olursa bilgiye erişmek ve bilgiyi kullanmak da o kadar etkili olacaktır. Öğrencilerimiz öğrenim hayatlarına, haklarını bilerek, sorumluluklarının bilincinde olarak devam ettikleri takdirde daha verimli ve nitelikli bir öğrencilik süreci geçireceklerdir. Ayrıca öğrencilerimiz hedeflerine giden yolda karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmeli ve hedeflerinden vazgeçmeden yola devam etmeli, bunun için de ilk düğmeyi doğru iliklemelilerdir. Böylece hayata ve hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerdir "diye konuştu.

Öğrencilere üniversitenin imkanları hakkında bilgi veren Prof. Dr. KARABULUT, spor salonu, fitness merkezi, halı saha, stadyum, yarı olimpik yüzme havuzu, bowling salonu, tenis kortları, bisiklet ve yürüyüş yollarından oluşan spor kompleksi, yüz binin üzerinde kitaptan oluşan zengin kütüphane, kültür ve kongre merkezi, içerisinde kafeterya, market, restaurant, kırtasiye, giyim, bijuteri, kuaför, sağlık merkezi, Kızılay Üniversite giyim mağazası ve çeşitli birimlerin yer aldığı Öğrenci Yaşam Merkezi ile gölet, küre kafe, kamelyalar çeşitli sosyal donatılar ve Nuh'un Gemisinin Maketinin yer alacağı Rekreasyon alanlarının öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Üniversiteye ilk adımını atan öğrencilerin yükseköğretime kolayca adapte olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Oryantasyon eğitiminde Dekan-öğrenci buluşmasının yanı sıra akademisyenler tarafından öğrenci hak ve sorumlulukları, UZEM'in tanıtımı, uluslararası öğrenci hareketliliği ve üniversiteli olma ile ilgili bilgiler verildi.

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