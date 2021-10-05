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Ahırlılı çiftçilere Macar fiği desteği

AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel
Ahırlılı çiftçilere Macar fiği desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi Ahırlılı çiftçilere yüzde 50 hibe destekli Macar fiği dağıttı.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Ahırlılı çiftçilere yüzde 50 hibe destekli Macar fiği dağıttı.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, destekleri için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Yüzde 50 hibe destekli 30 ton Macar fiği çiftçilere dağıtacaklarını anlatan Akgül, bu destekten 128 çiftçinin faydalandığını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından 30 ton Macar fiği üreticilere dağıtıldı.

Ahırlılı çiftçilere Macar fiği desteği

Ahırlılı çiftçilere Macar fiği desteği

Ahırlılı çiftçilere Macar fiği desteği

Ahırlılı çiftçilere Macar fiği desteği

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ahırlılı çiftçilere Macar fiği desteği - Haberler
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