Age of Empires IV, PC'ye çıkış yaptı - Haberler
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Age of Empires IV, PC'ye çıkış yaptı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Age of Empires IV, PC'ye çıkış yaptı

Age of Empires IV, Steam'de çıkış yapmasının ardından en çok satanlar listesinde şimdiden yerini aldı.

Age Of Empires IV, SteamDB'nin gösterdiği gibi lansmandan kısa bir süre sonra 54.854 ile en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Bugün Steam'de Rocket League ve Rainbow Six Siege arasındaki en büyük 17. Age of Empires II: Definitive Edition daha önce bu yılın başlarında 38.725 ile zirveye ulaşmıştı.

SteamDB'de paylaşılan bu sayılar sadece Steam kullanıcılarını içermektedir. Xbox Game Pass üzerinden oynananları hesaba katmaz. Steam tarihinde bir strateji oyunu için görülen en büyük çıkışlardan biri ve platformdaki herhangi bir RTS için en büyük lansman olabilir.

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Diğer popüler Steam oyunları ve Age of Empires 4'ün 54.000 oyuncusu ile karşılaştırıldığında hala oldukça etkileyici bir başarı gösteriyor. Relic'in yeni strateji oyunu şu anda Rainbow Six Siege'in mevcut oyuncu sayısı olan 46.000'i ve Rocket League'in 45.000'ini geride bıraktı.

SteamDB'nin oyuncu sayısı grafiğindeki bir sonraki en yüksek sayı Kore MMO MIR4, Rust, Dead by Daylight ve Grand Theft Auto 5'tir.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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