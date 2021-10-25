AGC ile AOSB arasında eğitim ve sportif iş birliği protokolü imzalandı

ANTALYA (AA) - Antalya Gazeteciler Cemiyet (AGC) ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) arasında eğitim ve sportif iş birliği protokolü imzalandı.

AGC'nin Kaleiçi'ndeki idari merkezinde gerçekleştirilen törende, protokol AGC Başkanı İdris Taş ve AOSB Başkanı Ali Bahar tarafından imzalandı.

Taş, yaptığı açıklamada, "Her ay bir proje" sözünün ilkini hayata geçirdiklerini söyledi.

Antalya ekonomisinin lokomotifi durumundaki AOSB Müdürlüğü ile üyeler ve bölge sanayicisinin yararlanacağı eğitim ve sportif iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyen Taş, "Antalya'ya değer katan iki kurum olarak kentin marka değeri için omuz omuza vereceğiz. AOSB, Antalya ekonomisine katkı sağladığı gibi Ar-Ge çalışmalarıyla da yeni ufuklar açıyor. Proje ile eğitim ve sportif çalışmaların yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerini de iş birliği içerisinde düzenleyeceğiz." dedi.

Taş, AGC'ye katkıları dolayısıyla Bahar'a teşekkür etti.

AOSB Başkanı Ali Bahar ise AGC'nin kente değer katan önemli bir kurum olduğunu dile getirdi.

Antalya'da özgür bir basının olmasının STK'ların da çalışmalarında başarılı olmasını sağladığına dikkati çeken Bahar, "Bu protokol şehre katma değer katacaktır. Bu şehir için, özgür basın için, STK'lar için çalışacağız ve neticelerini alacağız. AGC'ye maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz. Tüm tesislerimizden AGC üyeleri faydalanabilecek." ifade etti.

Bahar, ayrıca AGC'nin hizmet binasının peyzaj çalışmalarını da üstleneceklerini kaydetti.