Ağabeyini öldüren şüpheli yakalandı (2)

KAYSERİ (DHA) - TUTUKLANDI

Kayseri'de geçen ay tartıştığı ağabeyi Mehmet Sezer'i tabanca ile vurduktan sonra kayıplara karışan ve polisin 22 gün sonra yaptığı operasyonla yakalanan cinayet şüphelisi Coşkun Sezer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.