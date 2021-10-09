Ağabeyini öldüren şüpheli yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIKayseri'de geçen ay tartıştığı ağabeyi Mehmet Sezer'i tabanca ile vurduktan sonra kayıplara karışan ve polisin 22 gün sonra yaptığı operasyonla yakalanan cinayet şüphelisi Coşkun Sezer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAYSERİ (DHA) - TUTUKLANDI
Kayseri'de geçen ay tartıştığı ağabeyi Mehmet Sezer'i tabanca ile vurduktan sonra kayıplara karışan ve polisin 22 gün sonra yaptığı operasyonla yakalanan cinayet şüphelisi Coşkun Sezer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri