Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Haberler | 3. Sayfa
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrencileri taşıyan servis devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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