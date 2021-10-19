AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 VIP 50 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yakınlarında 03 ACV 414 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title