AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 VIP 50 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yakınlarında 03 ACV 414 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.