Afyonkarahisar'da 2 uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da 2 uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonucu yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 2 uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonucu yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bir aracı ANS kavşağında durdurmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu Çayırbağ beldesinde yakalandı.

Araçtaki aramada, 18 gram metamfetamin, 3 sentetik hap, bir miktar bonzai ve esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.Ş. ile G.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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