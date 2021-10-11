Afşin'de bakır kablo çalan zanlı tutuklandı - Haberler
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Afşin'de bakır kablo çalan zanlı tutuklandı

AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Afşin'de bakır kablo çalan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bakır elektrik kablosu hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bakır elektrik kablosu hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

Çoğulhan Mahallesinde özel bir firmaya ait kömür işletmesinden bakır elektrik kablosu çalındığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bir araç içerisine konulmuş 3 ton ağırlığında bakır elektrik kablosu ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afşin'de bakır kablo çalan zanlı tutuklandı

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri
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