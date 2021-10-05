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ADÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı yüz yüze eğitimle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı yüz yüze eğitimle başladı

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) 2021-2022 Akademik Yılının, 13 Eylül 2021 tarihinde başlamasının ardından yüz yüze eğitim de başladı.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) 2021-2022 Akademik Yılının, 13 Eylül 2021 tarihinde başlamasının ardından yüz yüze eğitim de başladı.

Öğrencilerin kampüse gelmesiyle başlayan 2021-2022 Akademik Yılında, eğitim faaliyetleri pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze ve uzaktan olmak üzere hibrit eğitim şeklinde gerçekleşecek. Öğrencilerin uzun bir aradan sonra yeniden kampüste olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencilerimizle yeniden yüz yüze eğitime başladığımız 4 Ekim 2021 tarihi, bizler için çok kıymetli. Yaklaşık 1,5 yıl sonra kampüs alanımız yeniden şenlendi. Harekette bereket vardır; inşallah hayırlı, sağlıklı ve başarı dolu akademik bir yıl olur" dedi. - AYDIN

ADÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı yüz yüze eğitimle başladı

ADÜ'de 2021-2022 Akademik Yılı yüz yüze eğitimle başladı

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