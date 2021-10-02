Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Adıyaman- Kahramanmaraş karayolu 22. kilometre Çatalağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mustafa B. (69) idaresindeki 02 AAD 083 plakalı Ford marka otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Burak D. yönetimindeki 23 ABE 786 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa B. (69) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada Hasan Hüseyin Burak D. ile Delal Y. ağır yaralandı. Kaza sorası olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak, hastane morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yük asansörü belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Yük asansörü belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı

 Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

 Kağıthane'de kendisini rahatsız eden adamı yaralayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Kağıthane'de kendisini rahatsız eden adamı yaralayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Seyit Torun Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kubilay Aka Oğuzhan Koç Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Mesut Özil Gökhan Töre Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersin Tatar Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:13:33. #1.17#