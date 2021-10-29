ADIYAMAN'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI - Haberler
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ADIYAMAN'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

ADIYAMAN'da elektrik akımına kapılan İşçi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı bir binada çalışan Veysel Arslan (24), elindeki demirlerin yüksek gelirim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arsalan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI

ADIYAMAN'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI

ADIYAMAN'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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