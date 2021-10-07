Adana Komedi Oyunları Festivali'nin programı belli oldu

ADANA (AA) - Adana'da 8-14 Kasım'da düzenlenecek 2. Adana Komedi Oyunları Festivali'nde çeşitli Oyunlar izleyiciyle buluşacak.

Kaptan Yapım Sorumlusu Sabri Ejder Öziç, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Epizot Yapım ve Kaptan Yapım iş birliğinde festivalin bu yıl 2. kez düzenleneceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin de destek vereceği festivalde tüm oyunların Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahneleneceğini dile getiren Öziç, bilet satışlarının tiyatro gişelerinden ve çevrim içi yapılabileceğini duyurdu.

Tüm oyunların saat 20.00'da başlayacağı festivalde, 8 Kasım Pazartesi günü Tiyatro Sporu, 9 Kasım Salı günü Asi Kuş, 10 Kasım Çarşamba günü Aşk ve Komedi, 11 Kasım Perşembe günü Ali Cengiz, 13 Kasım Cumartesi günü Şaşkın Aşklar, 14 Kasım Pazar günü İkinci Bahar oyunları izleyiciyle buluşacak.