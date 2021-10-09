Adana'da turşuluk ve sofralık kornişondaki verim çiftçinin yüzünü güldürdü

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 2 yıldır ekimi yapılan turşuluk ve sofralık kornişondaki verim çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye başkanı Kazım Özgan'ın katıldığı kornişon toplama etkinliğinde ürün hakkında bilgi veren, Çokak Mahallesi muhtarı Yunus Erkmen geçen yıl ekimine başladığı turşuluk ve sofralık kornişon bu sene toplamda 150 dönümlük alana ektiğini söyledi.

Bu yıl hasat döneminde yüzünün güldüğünü belirten Erkmen, "Birinci sınıf kornişon tarlada 6,5-7 lira, 2 numarası 3,5 lira ve 3 numaralı kornişonun tarladan çıkış fiyatı 2,5 lira civarında. Dönümden ise yaklaşık 1 ton ürün almış bulunuyoruz." dedi.

Erkmen, kornişon satışı konusunda pazar sıkıntısı yaşamadıklarını da belirtti.