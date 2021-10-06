Adana'da televizyon çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haberler
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Adana'da televizyon çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da televizyon çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Adana'nın Karataş ilçesinde bir evden televizyon çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde bir evden televizyon çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Damlapınarı Mahallesi'nde yaşayan Y.H, evindeki televizyonunun çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, bina çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemesinde şüphelilerin İ.Ö, C.Ö. ve G.Ö. olduğunu belirledi.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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