Adana'da son 2 yılda 3 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da son 2 yılda 3 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da son 2 yılda 3 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, üremenin kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında son iki yılda 3 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, üremenin kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında son iki yılda 3 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ekipler son iki yılda 3 bin 600 kısırlaştırma işlemini başarıyla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, doğaya ve hayvanlara sahip çıktıklarını belirterek, "Sokakta başıboş dolaşan kedi ve köpeklerin vatandaşı rahatsız etmemesi ve kontrollü üremesi için iki yıl önce kısırlaştırma merkezimizi açtık. Yaptığımız besleme çalışmalarıyla sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçerken, kısırlaştırma işlemiyle de sokak hayvanlarından korkan çocuk veya büyük bireylerin tedirginliklerini en aza indirdiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Adana'da son 2 yılda 3 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Edis Ece Üner Seda Sayan Amelia Hamlin
Spor Fernando Alonso Ali Koç Cristiano Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Burak Yılmaz Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da son 2 yılda 3 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:20:20. #1.12#