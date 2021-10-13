Adana'da son 2 yılda 3 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, üremenin kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında son iki yılda 3 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'nde sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ekipler son iki yılda 3 bin 600 kısırlaştırma işlemini başarıyla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, doğaya ve hayvanlara sahip çıktıklarını belirterek, "Sokakta başıboş dolaşan kedi ve köpeklerin vatandaşı rahatsız etmemesi ve kontrollü üremesi için iki yıl önce kısırlaştırma merkezimizi açtık. Yaptığımız besleme çalışmalarıyla sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçerken, kısırlaştırma işlemiyle de sokak hayvanlarından korkan çocuk veya büyük bireylerin tedirginliklerini en aza indirdiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.