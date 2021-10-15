Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli yakalandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak yaya devriye uygulaması yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

Özdemir Sabancı Bulvar'ında, A.D. ve İ.B, bankta otururken yanlarına gelerek kendilerini polis olarak tanıtan ve üst araması yapmak isteyen kişilerden şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, olay yeri yakınlarında şüpheli Hüseyin Ö. ve kuzeni Yusuf K'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında, sahte polis kimliği, telsiz ve polis rozeti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.