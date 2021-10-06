Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek - Haberler
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Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Şubesi koordinatörlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Yenilikçi Gıda Tedarik Uygulamalarında Kadın İstihdamının Artırılması" projesi ile dar gelirli kadınların tarımsal üretim alanlarında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Şubesi koordinatörlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Yenilikçi Gıda Tedarik Uygulamalarında Kadın İstihdamının Artırılması" projesi ile dar gelirli kadınların tarımsal üretim alanlarında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Adana'da kurulacak eğitim atölyelerinde, mesleki ve teknik eğitim alma imkanı bulamayan dar gelirli kadınlara tarımsal üretim alanlarında eğitim verilecek.

Proje kapsamında kurulacak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi eğitim merkezinde, örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği, paketleme soğuk hava depo sistemleri, seracılık, bant elemanı gibi alanlarda, her yıl 90 kursiyerin iş gücü olarak piyasaya dahil edilmesi hedefleniyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan KADEM Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, proje ile kırsalda kadın girişimcilerin sayısını artırmayı istediklerini belirterek, "Tarımda nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var ve sektör bugün her geçen gün daha önemli hale geliyor. Tarım lojistik çok önemli, yeşil lojistik diyoruz, tarım uygulamaları diyoruz. Bugün artan arz ve talep dengelerine nitelikli iş gücüyle destek sağlamak istedik. Belki tarım politikalarına katkımız olur diye kuracağımız eğitim atölyeleriyle beraber teorik ve uygulamalı eğitimlerle 90 kadın ve genç kursiyer yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek - Haberler
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