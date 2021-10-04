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Adalet Bakanı Gül, Macaristan'da Türklerle buluştu

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Gül, Macaristan'da Türklerle buluştu

Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Macaristan'daki Türk resmi kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Macaristan'daki Türk resmi kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Budapeşte Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Macaristan'daki Türk resmi kurum temsilcileri katıldı.

Bakan Gül, Macaristan'daki temasları kapsamında, Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Şehitlikteki askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakıp dua eden Gül, imzaladığı şehitlik defterine şunları yazdı:

"Bizlere emanet bıraktığınız aziz vatanımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü ve müreffeh bir ülke olarak, dünya sahnesindeki saygın konumunu korumaya ve yeni kuşakların omuzlarında yücelmeye devam edecektir. Kardeş Macaristan topraklarındaki ebedi istirahatgahlarınızın önünde saygıyla eğiliyorum. Emin olunuz ki aziz hatıranıza ve mirasınıza daima ve kararlılıkla sahip çıkacağız."

Gül ayrıca başkent Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ni, Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ve Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni (YEE) ziyaret etti.

YEE Budapeşte Müdürü Mustafa Aydoğdu'dan merkezin faaliyetleri hakkında bilgi alan Gül, YEE'de imzaladığı ziyaretçi defterine şunları yazdı:

"Büyük Türk ozanı Yunus Emre'mizin güzel Türkçesini ve gönül dünyasını insanlığın mirasına sunan merkezimizde bulunmaktan memnuniyetimi ifade ederim. Emeği geçen herkese selam ve başarılar dilerim. 'İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendin bilmezsen, Bu nice okumaktır.' diyen Yunus Emre'yi tanımaya ve gönül dünyasını tanıtmaya gayret eden merkezimize başarılar dilerim."

Bakan Gül'e eşi İlknur Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cemil Yaman, Dışişleri ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek ve Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay eşlik etti.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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