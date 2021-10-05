Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Çelik: Amacımız adada hayatı kolaylaştırmak

ADALAR İlçesi'nden akülü araçların kaldırılmasıyle ilgili açıklama yapan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik, "Kesinlikle amacımız ada sakinlerinin hayatlarını zorlaştırmak değil, aksine kolaylaştırmaktır" dedi.

Adalar İlçesi'nde bugün itibariyle akülü araç kullanımı yasaklandı. Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik, akülü araçların Adalar İlçesi'nden kaldırılmasına ilişkin Adalar Belediyesi'nde basın açıklaması yaptı. Çelik, "Kesinlikle amacımız ada sakinlerinin hayatlarını zorlaştırmak değil, aksine kolaylaştırmaktır. Adalar'da geldiğimiz nokta şöyle tehlikeli bir nokta; 16 bin nüfuslu bir ilçe Adalar. 12 bin seçmen var. Biz bugün 8 ile 10 bin arasına ulaşmış akülü araçtan bahsediyoruz. Maksimum yol genişliği 4 metre olan Adalar İlçesi'nde bu trafik yoğunluğunun kaldırılamaz hale geldiğini herkes görebilir. Biz bir düzen ve kontrol altında akülü araç kullanımının devam etmesini hedefliyoruz" dedi.

"İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri