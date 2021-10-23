ABD yönetimi, Kennedy suikastına ait bazı gizli belgeleri 15 Aralık'ta yayımlayacak

NEW ABD'de eski Başkan John F. Kennedy'nin suikastıyla ilişkili gizli belgelerin bir bölümünün 15 Aralık'ta yayımlanacağını, geri kalanların ise bir yıl içinde yayına hazır hale getirileceği açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden imzasıyla Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu belgelerin redaksiyonlarının tamamlanması için 15 Aralık'ın bekleneceği, bu tarihte redaksiyonu tamamlanmamış olan belgeler içinse Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresine (NARA) bir yıl ek süre tanınacağı bildirildi.

Açıklamada gecikmenin gerekçesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle NARA'nın belgelerin redaksiyonunu tamamlayamaması gösterildi ve ertelemenin "askeri savunma, istihbarat, yasa koruma ve uluslararası ilişkilerin gidişatına" olası zararın önlenmesi için gerekli olduğu belirtildi.

Kennedy suikastının "O korkunç günü yaşayan Amerikalıların ve Amerikan tarihinin hafızasında yankılanmaya devam eden çok derin bir ulusal trajedi" olarak nitelendirildiği açıklamada, suikastle ilgili NARA'nın koleksiyonundaki belgelerin yüzde 90'ını oluşturan 250 bin belgenin halka açık durumda olduğu hatırlatıldı.

ABD Başkanı John F Kennedy, 22 Kasım 2963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Dönemin Yüksek Mahkeme başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı. Ancak soruşturma eksik olduğu iddia edilerek eleştirilmiş, sonradan Kongre'de kurulan bir komisyon suikastın bir komplo olabileceğini açıklamıştı.

NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikaste ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayınlamış, Başkan Donald Trump ise 2017 yılında binlerce gizli belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu.