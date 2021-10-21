ABD'de kuru soğan nedeniyle 650 kişi salmonella oldu

NEW ABD'de kuru soğandan kaynaklanan salmonella salgınında 650 kişinin hastalandığı açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ağustos ve eylülde salmonella tespit edilen 650 kişiden 129'unun hastaneye yattığını, vakaların önemli bölümünün Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde görüldüğünü bildirdi.

Salgının Meksika'nın Chihuahua şehrinden ağustosta ithal edilen beyaz ve kırmızı soğanlardan kaynaklandığı tespit edildi.