ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 716 bin 570'e çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 716 bin 570'e çıktı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Sağlık
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 716 bin 570'e çıktı

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1506 artışla 716 bin 570'e yükseldi.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1506 artışla 716 bin 570'e yükseldi.

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 114 bin 797 artarak 44 milyon 571 bin 733 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 715 bin 570'e ulaştı.

California, 4 milyon 792 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 140 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, ölü sayısı Texas'ta 67 bini, Florida'da 57 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,4'üne en az bir doz, yüzde 67,9'una iki doz, yüzde 7,6'sına ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ziya Selçuk Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy
Spor Kerem Aktürkoğlu Mesut Özil Serdar Aziz Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hulusi Akar Fatih Terim Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 716 bin 570'e çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:57:05. #1.11#