ABD'de 17 yıldır idamını bekleyen siyahi mahkum hakkındaki hüküm kaldırıldı - Haberler
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ABD'de 17 yıldır idamını bekleyen siyahi mahkum hakkındaki hüküm kaldırıldı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de 17 yıldır idamını bekleyen siyahi mahkum hakkındaki hüküm kaldırıldı

NEW ABD'nin Oregon eyaletinde 17 yıldır idam edilmeyi bekleyen siyahi mahkum hakkındaki hükmün kaldırıldığı bildirildi.

NEW ABD'nin Oregon eyaletinde 17 yıldır idam edilmeyi bekleyen siyahi mahkum hakkındaki hükmün kaldırıldığı bildirildi.

Cinayetten 2004'te idama mahkum edilen ve infaz sırasının gelmesini bekleyen siyahi Jesse Lee Johnson hakkındaki hüküm, Eyalet Üst Mahkemesi tarafından kendisine yeterince savunma hakkı verilmediği gerekçesiyle kaldırıldı.

Bir kadını 1998'de evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasının ardından hüküm giyen Johnson'ın mahkumiyet kararından sonra avukatları, soruşturmada görgü tanığının, cinayet sırasında eve giren kişinin beyaz olduğunu ifade ettiğini belirledi.

Soruşturma aşamasında polisin ya da Johnson'ın o dönemdeki avukatlarının tanıkla görüşme yapmadığı ortaya çıktı.

Mahkeme tutanaklarına göre tanık, polise gördüklerini anlatmayı iki kez denediğini ancak polisin sözünü yarıda keserek ifadesine ihtiyaç duyulmadığını söylediğini anlattı.

Bu önemli hatanın, davanın sonucunu etkileyebileceği kanısına varan Yüksek Mahkeme, savunma avukatlarının görevlerini yapmadıkları gerekçesiyle sanık hakkındaki hükmün geri alındığını açıkladı.

Johnson'ın avukatı, yaptığı yazılı açıklamada, "Davadaki kanıtlar, Johnson'ın hatalı mahkumiyet kararında ırkçılığın ve polislerin görevlerini kötüye kullanmasının rol oynadığını gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.

Eyalet Savcılığı, karar sonrası Johnson'ın yeniden yargılanıp yargılanmayacağı konusunda açıklama yapmadı.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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