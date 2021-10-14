AB, Daphne Caruana Galizia Gazetecilik Ödülü'nü 'Pegasus' araştırmasını yürüten gruba verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB, Daphne Caruana Galizia Gazetecilik Ödülü'nü "Pegasus" araştırmasını yürüten gruba verdi

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB, Daphne Caruana Galizia Gazetecilik Ödülü'nü

Avrupa Birliği (AB), Malta'da 2017'de öldürülen "Daphne Caruana Galizia" adına ilk kez verilen gazetecilik ödülüne, dijital casusluk yazılımı Pegasus araştırmasını yürüten grubu layık gördü.

Avrupa Birliği (AB), Malta'da 2017'de öldürülen "Daphne Caruana Galizia" adına ilk kez verilen gazetecilik ödülüne, dijital casusluk yazılımı Pegasus araştırmasını yürüten grubu layık gördü.

Ödül töreni, Brüksel'de Avrupa Parlamentosunda (AP), Başkan David Sassoli'nin katılımıyla düzenlendi.

AB'den 200'den fazla gazetecinin başvurduğu ödülü, öldürülmüş, mahkum ya da tehdit edilmiş gazetecilerin çalışmalarını sürdüren ya da yayımlayan "Yasaklı Hikayeler (Forbidden Stories)" isimli gazeteciler birliği kazandı.

Paris merkezli Yasaklı Hikayeler'in, Uluslararası Af Örgütü ile koordine ettiği, 10 ülkedeki 17 medya kuruluşundan 80'den fazla muhabir, İsrail firması NSO Group'un dijital casusluk yazılımını gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve siyasi muhalifler üzerinde kullandığına dair kanıtları ortaya çıkartmıştı.

Avrupa Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail şirketi NSO Group'un müşterilerince gözetlenmek üzere seçilen 50 binden fazla telefon numarasının, benzeri görülmemiş şekilde sızdırılması, bu teknolojinin yıllardır sistematik olarak nasıl kötüye kullanıldığını gösteriyor." görüşü paylaşıldı.

Yolsuzluk üzerine araştırmalar yapan gazeteci Daphne Caruana Galizia, 2017'de aracına yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla hayatını kaybetmişti.

AP, Galizia adına gazetecilik alanında 20 bin avro değerindeki ödülün verilmesini, Aralık 2019'da kararlaştırmıştı.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akalın Amelia Hamlin Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergio Perez Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB, Daphne Caruana Galizia Gazetecilik Ödülü'nü 'Pegasus' araştırmasını yürüten gruba verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:15:14. #1.17#