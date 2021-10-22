AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'a ziyaret
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.
SAKARYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.
Ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında Velioğlu'ndan bilgi alan Sarıbıyık, üniversite faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.
Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Velioğlu, Sarıbıyık'a AA'nın 2020 Yıllığı kitabını takdim etti.
AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri