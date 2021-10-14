AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan Norveç'te AA'nın Çevre Platformu'nu tanıttı - Haberler
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AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan Norveç'te AA'nın Çevre Platformu'nu tanıttı

AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel
AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan Norveç'te AA'nın Çevre Platformu'nu tanıttı

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Norveç'te AA'nın Çevre Platformu hakkında medya kuruluşlarının temsilcilerine bilgi verdi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Norveç'te AA'nın Çevre Platformu hakkında medya kuruluşlarının temsilcilerine bilgi verdi.

Özhan, Oslo'da düzenlenen MINDS International Haber Ajansları Birliği 31. Konferansı'nda yaptığı sunumda, dünyanın, artan biçimde sel, yangın, hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi çevre felaketlerinden etkilendiğini vurgulayarak, haber ajansları olarak bu önemli meseleler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ve farkındalığı artırma sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Çevre krizlerinin halihazırda milyonlarca kişinin hayatlarını etkileyen en kritik mesele haline geldiğini dile getiren Özhan, AA'nın bu bağlamda oluşturduğu Çevre Platformu'nu, konferansa katılan medya mensuplarına tanıttı.

Özhan, AA Çevre Platformu çerçevesinde 2022'de iki gün sürecek uluslararası bir forumun düzenleneceğini, liderler ve sanayi temsilcilerinin katılacağı panellerin de yapılacağı forum ile medyada çevre iletişiminin geliştirilerek, sosyal farkındalık yaratılmasının amaçlandığını kaydetti.

AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, forumda medyada iklim baskısı, ülkelerin çevre krizleri konusundaki taahhütleri ve medyanın yaklaşımı, Türkiye'nin küresel çevre kriziyle mücadeledeki rolü, küresel ısınmaya neden olan sektörlerin iklim dönüşümü, iklim değişikliğine bağlı mülteci krizi, iklim adaleti ve insan hakları perspektifinde ayrımcı uygulamalar, çevre politikaları ve "iklim kapitalizmi" konularının ele alınacağını belirtti.

Özhan, konferans için geldiği Norveç'te dün Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'a nezaket ziyaretinde bulunmuş, AA'nın çalışmaları ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi vermişti.

AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Son Dakika Haberleri
Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

 Norveç devlet televizyonu NRK, Kongsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Norveç devlet televizyonu NRK, Kongsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

 Norveç devlet televizyonu NRK, başkent Kongsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Norveç devlet televizyonu NRK, başkent Kongsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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