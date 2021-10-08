9 yaşındaki komşu kızına istismarda bulunan sanığa 4 yıl hapis - Haberler
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9 yaşındaki komşu kızına istismarda bulunan sanığa 4 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
9 yaşındaki komşu kızına istismarda bulunan sanığa 4 yıl hapis

Edirne'de komşusunun 9 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 73 yaşındaki sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, ailenin bazı sırlarını ortaya çıkardığı için iftiraya uğradığını savundu.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde yaşayan anne A.U, ikamet ettikleri ev içerisinde kendilerinin bulunmadığı esnada 9 yaşındaki kızı N.E.'ye daha önceden tanışıklıkları bulunan 73 yaşındaki N.Y.'nin cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturmayı tamamladı. 73 yaşındaki sanık N.Y. hakkında 'Çocuğun Basit Cinsel İstismarı' suçundan Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava hakkında ifadesi alınan anne A.U. da, kızının olayı kendisine anlatmasının ardından sanık N.Y.'yi eve çağırıp saldırdığını, sanığın kaçarak uzaklaşması üzerine durumu polislere anlatıp şikayetçi olduğunu anlattı.

Dava hakkında ifadesi alınan 73 yaşındaki sanık N.Y.'de, kızın annesinin kendisini arayıp çocukları arasında kavga olduğunu söyleyerek eve çağırdığını öne sürdü. Eve gidip kapıyı açıp içeri girdiğinde kapının üzerine kilitlendiğini iddia eden sanık N.Y. kendinden hesap sorulduğunu iddia etti. Anne A.U'nun başka bir erkekle olan ilişkisini eşinin ağabeyine anlattığı için kendinden hesap sorulduğunu iddia eden sanık N.Y., kendisine saldırı olunca 155'i aradığını belirtti. Şikayetçi olması halinde anne A.U.'nun kendisinden 'bana tecavüz etmek istedi' diyerek şikayetçi olacağı yönünde de iddialarda bulunan sanık N.Y., 9 yaşındaki N.E.'ye hiçbir eylemde bulunmadığını iddia etti. Sanık N.Y., annenin yönlendirmesiyle çocuğun kendisine iftira attığını öne sürdü.

Sanığın avukatı, müvekkilim 73 yaşındaki N.Y'ye iftira atıldığını savunarak, suçun işlendiğine dair mağdurun soyut beyanı dışında hiçbir delilin mevcut olmadığını belirtti. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan 73 yaşındaki sanık N.Y. "Ben ne diyeceğimi bilmiyorum, hiç kimseye yanlış yapmadım, beraatımı istiyorum" dedi.

73 yaşındaki sanık N.Y.'nin, 12 yaşından küçük çocuğa karşı sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme heyeti, suçun işleniş, şekli, suçun işlendiği zaman ve yer, meydana gelen zararın derecesi dikkate alınarak takdiren sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek bu cezası takdiren 1/6 oranında indirim yapılmak suretiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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Haber: 9 yaşındaki komşu kızına istismarda bulunan sanığa 4 yıl hapis - Haberler
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