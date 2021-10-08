8 Ekim Esra Erol ATV canlı yayın izle bugün! Esra Erol canlı izle bugün! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 8 Ekim Cuma Esra Erol'da canlı izle!

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE!

ESRA EROL KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol'da bugün

Yeliz Hanım, Durkadın Hanım kendisinin üzerine çok gitti diye bir kere "İbrahim ile ilişkim var" dediğini ama öyle bir şey yaşamadığını iddia etti. İbrahim Bey ile arasında asla öyle bir durum olamayacağının altını çizen Yeliz Hanım, İbrahim Bey'in aklının fikrinin Selva Hanım'da olduğunu, bunu da kendisine Durkadın Hanım'ın anlattığını söyledi.

Barış, Kübra'nın annelik yapacak bir kadın olmadığını söyleyince Kübra Barış'a saldırmak için kalktı, güvenlik araya girdi. Esra Erol, çocuğun annesinin Kübra olduğunu, buna Barış'ın karar veremeyeceğini, tüm yasal hakların annesinde olduğunu vurguladı. Barış kabul etmedi ve Esra Erol için geldiğini, çocuğu getirecekken vazgeçtiğini belirtip 4 Ekim günü sabahı Kübra'nın eve gelip makyaj falan yaptığını, kendi kafasına göre dışarı çıktığını ifade etti. Kübra ise Barış'ın kendisi için hiçbir şey olmadığını söyledi. Esra Erol, ekranda iki çocuk olduğunu, aile bakanlığının da bebek için araştırma yapmasını istedi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Esra Erol tavsiyelerde bulundu. Barış, zamanında Kübra ile çok konuştuğunu öne sürdü. Avukat Hülya Hanım geçen sene de Ceylan isimli kişinin başvurduğunu hatırlattı. Barış, Kübra'nın çocuğu ile yeni hayat kurmayı da istemediğini dile getirdi.

Esra Erol, Eyüp Asayiş Büro'nun geldiği bilgisini verirken asayişten kişiler Barış'ı stüdyodan çıkarttı. Barış çocuğu vermeyeceğini yineledi. Kübra, Esra Erol'a teşekkür edip adliyeye karakola da gittiğini, kendisine yardımcı olunmadığını iddia etti. Esra Erol haksızlık edilmemesini istedikten sonra Kübra, annesinin son çare Esra Erol dediğini, kendisinin de ben yalnız değilim Esra abla var dediğini söyledi. Kübra, çocuğu devlete de gitse devletten alacağını belirtip çocuğu için dik duracağını, kendisinin anne ve babasının kızı olduğunu, ikisinden de özür dilediğini belirtti. Kübra, psikolojik tedavi alabileceğini, Esra Erol kendi yanında olursa tüm tedavileri kabul edeceğini, 4 gündür çocuğunu alamadığı için ağladı ve çocuğunu istediğini vurguladı. Esra Erol çocuğun zaten alınacağını ama çocuğun alındıktan sonraki durumun çok önemli olduğundan söz etti. Kübra, Barış'ın hiçbir zaman babalığı hak etmediğini, dışarı da çıktığını zira para kazandığını, Barış'ın kendisini çöp atmaya bile göndermediğini dile getirdi. Esra Erol, Kübra'ya iş de bulabileceklerini, destek de alabileceklerini söyledi.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE!

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE!

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem