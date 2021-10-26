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76 yaşındaki ayakkabı tamircisi mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

AA / Murat Diri - Haberler | Kültür Sanat
76 yaşındaki ayakkabı tamircisi mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 9 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamirciliği yapan Necati Çiydem, eskisi gibi çok rağbet görmeyen mesleğini 40 yıldır devam ettiriyor.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 9 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamirciliği yapan Necati Çiydem, eskisi gibi çok rağbet görmeyen mesleğini 40 yıldır devam ettiriyor.

Ulucami Mahallesi Orhangazi Çarşısı'ndaki dükkanında müşterilerine hizmet veren Çiydem, AA muhabirine, ayakkabı tamirciliğini 40 yıldır severek yaptığını söyledi.

Çarık diken babası sayesinde mesleğe merak saldığını ve bu işe başladığını anlatan Çiydem, "9 çocuğum vardı, 5'i hakkın rahmetine kavuştu. 6 yıl önce de eşim hakkın rahmetine kavuştu. Bu meslek sayesinde 4 çocuğu okuttum, büyüttüm ve evlendirdim." diye konuştu.

Çiydem, eskiden bayramlarda sabaha kadar çalıştığını belirterek, "Şimdi tamire eskisi gibi pek rağbet kalmadı. Yanımızda çırak yetiştirmeye eleman bulamıyoruz. Şu anda yerime oğlum vekalet ediyor, etmek zorunda." dedi.

76 yaşındaki ayakkabı tamircisi mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

76 yaşındaki ayakkabı tamircisi mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri
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