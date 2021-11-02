750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kura çekimleri başladı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşmesi için kura çekimi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde başladı.

İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülme kararı, 29 Temmuz'da gerçekleşen UKOME toplantısında oy birliğiyle kabul edilmişti. 750 minibüs ve 250 dolmuş olmak üzere toplam 1000 taksi plakası için eylül ayı itibariyle başvurular toplanmaya başlamıştı. Toplam 1000 taksi plakası, için başvuru yapan hak sahipleri Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde kurayla belirlenmeye başladı. Kura çekimine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge ve kuraya başvuru yapanlar katıldı. İlk kura çekimini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi. Kuraya 4 bin minibüsçü başvuru yaptı ve aralarından 1000 minibüs ve dolmuş plakası taksiye dönüştürülmeye hak kazandı. Kura çekimi sırasında salonda noter de hazır bulundu. Kura çekimi pandemi nedeniyle iki gün devam edecek.

"İSTANBUL'DA YOĞUN BİR BİÇİMDE TAKSİ SORUNU VARDIR"

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