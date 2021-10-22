65.HÜKÜMET ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI, AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'I ZİYARET ETTİ

2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapmış olan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, beraberinde Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 26. Dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Refik Tuzcuoğlu ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Valilik makamında yapılan görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

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