6 kişinin zehirlenmesinin ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı - Haberler
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6 kişinin zehirlenmesinin ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun'da ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi taburcu oldu. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Giresun'da aynı işletmede çalışan 6 kişi, dün akşam yemeğinde ıspanak yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Atropin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişi, taburcu oldu.

"SON GÜNLERDE ALINAN ISPANAKLARIN TÜKETİLMEMESİNİ RİCA EDİYORUZ"

Konu ile ilgili Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir de açıklama geldi. Yazılı açıklamada "Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

6 kişinin zehirlenmesinin ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 6 kişinin zehirlenmesinin ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı - Haberler
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