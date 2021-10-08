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Antalya'da "Altın Portakal Hatıra Ormanı" oluşturuldu

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Antalya'da

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Manavgat yangınında kaybedilen ormanlık alanlar anısına "Altın Portakal Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

ANTALYA (AA) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Manavgat yangınında kaybedilen ormanlık alanlar anısına "Altın Portakal Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Duraliler İçme Suyu Üretim Tesisi alanında oluşturulan hatıra ormanında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanatçılar ve orman yangınlarında özveriyle çalışan itfaiye erleriyle fidan dikti.

Hayatı boyunca Manavgat yangını gibi bir orman yangını görmediğini belirten Böcek, bu amaçla "Gelecek umutla yeşerecek" sloganıyla festival afişini oluşturduklarını kaydetti.

Yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Böcek, "Bugün burada kıymetli sanatçılarımız ve itfaiye erlerimizle Altın Portakal Hatıra Ormanı fidanlarımızın dikimini gerçekleştirdik. Burası Antalya'mızın ortasında 1880 dönüklük bir alan. Geleceğimizi, ormanlarımızı korumaya ve kollamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Sanat Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da daha çok orman, daha çok özgürlük ve daha çok huzur istediklerini ifade etti.

Türk sinemasının usta oyuncularından Şerif Sezer ise yanan orman alanlarında tabiatın yeniden yeşermesinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Sinema sanatçısı Gülsen Tuncer ise projeden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dikilen ağaçlara ilk can suyu verildi.

Törene, 58. Antalya Altın Portakal Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Emin Alper, jüri üyeleri Senem Tüzen, Ayfer Tunç, Muhammet Uzuner, sinema oyuncuları Kerem Fırtına, Derya Alabora, Engin Ayça ve davetliler katıldı.

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri
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