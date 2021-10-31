FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kapalıçarşı'daki restorasyon çalışmaları devam ediyor

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi

İSTANBUL - 560 yıllık tarihi ile İstanbul'un en gözde tarihi yapıları arasında bulunan Tarihi Kapalıçarşı'daki restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Yapılan restorasyon çalışmalarını takip eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan bugün Kapalıçarşı'ya gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yaklaşık 2 bin 500 dükkan, 65 sokak ve 22 kapının bulunduğu tarihi Kapalıçarşı'da beden duvarları depreme karşı güçlendirilirken, alt yapılı çalışmalarının yanı sıra vitrin cephelerinin uygun hale getirilmesi ve kalem işlerinin devam ettiği çalışmaları yerinde inceleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan devam eden çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarihi Kapalıçarşı'daki restorasyon çalışmalarının İstanbul Valiliği, Kapalı Çarşı Kat Malikleri ve Fatih Belediyesi ile iş birliği içerisinde yapıldığını kaydeden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, " Bildiğimiz gibi Kapalı Çarşı İstanbul'da ki en önemli, en büyük ve en eski çarşı. 1461 yılında başlangıcı. Dolayısıyla yapım yılı olarak 1461 kabul ediliyor. Çarşı tarih boyunca birçok doğal afette görmüş. En son gördüğü doğal afet 1894 yılında depremiyle beraber bir afet yaşamış. Şuan da yaptığımız çalışma 1894 yılındaki depremden sonra çarşıda yapılan en kapsamlı çalışmadır. Bu çalışma İstanbul Valiliği, Kapalı Çarşı Kat Malikleri ve Fatih Belediyesi işbirliği ile yapılmaktadır. İş Fatih Belediyesi kontrolünde yapılmaktadır. Müteahhit firmamız tam bir yıldır burada çalışma yapıyor. Bundan önceki çalışmamız çatıda olmuştu. Tabii ki ilk önce çatının düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

150 yıllık en kapsamlı çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Başkan M. Ergün Turan, " Şuanda dediğim gibi 100 - 150 yıllık en kapsamlı çalışma yapılıyor. Çarşının tüm taban döşemesi 17 bin metrekare ve canlı bir çarşı burası içinde 2500 dükkan var. Bu canlı bir şekilde, akşam çarşı kapandıktan sonra çalışmak kaydıyla 17 bin metrekarelik taban alan yenilendi. Bu çarşıda ki bütün sokaklarında ki kalem işleri ki bunların tamamı kalem işleri olarak yapılıyor orjinaline uygun şekilde yapılıyor. Rasmaları yapılıyor ve bu şekilde de kalem işleri yapılıyor. Burada sadece kırkın üzerinde arkadaşımız kalem işi üzerinde çalışıyor. Yine burada beden duvarları güçlendirmeleri yapılıyor. Bu çok önemli çünkü görünmeyen kılcal çatlaklar var. Bunlar takip ediliyor. Dediğim gibi burası tamamı UNESCO dünya miras alanındaki yerler. Kapalıçarşı İstanbul'un en büyük değeri. Hem geçmişte hem de bugün ticaretin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Burada bütün elektrik kablolarının aksamları Baspar dediğimiz sistemle beraber askıda görülen bütün kablolar kaldırılacak ve sistemin tamamı kanalların içerisine alınmış olacak. Buradaki ışıklar yeniden düzenlenmiş olacak. Kapalıçarşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki yüzyıllar içerisinde de İstanbul ticaretine yön verecek bir merkez olarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Restorasyon çalışmalarında verilen süreyi 6 ay öne çektiklerini aktaran Başkan M. Ergün Turan, " Restorasyon çalışmalarını yürüten firmaya ve Kapalıçarşı esnafına teşekkür ediyorum. Onlar başından beri gerçekten fedakarlık yapıyorlar. Bizlerde bitişi 6 ay geriye çektik. İnşallah 6'ıncı ayda buradaki bütün işlerimiz bitmiş olacak. Zaten son 3 ayda sadece kalem işlerimiz kalacak. Çarşı bittikten sonra çarşımız yüz akı bir şekilde tekrar açılmış olacak. Buradaki çalışan esnafımıza ve Türkiye ekonomisine hizmet etmiş olacak. Taban döşemesinin yüzde yüzünü tamamladık. Kalem işleri de yüzde 15 aşamasında. 6. Ayın sonuna kadar bütün imalatlar, kablo sistemlerinin baspara alınması ve kalem işleri dahil olmak üzere bitmiş olacak. 6. Ayın sonunda inşallah yepyeni bir kapalı çarşıyı açmış olacağız. Önümüzdeki turizm sezonunda farklı bir kapalı çarşıya uyanmış olacağız" açıklamasında bulundu.