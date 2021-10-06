ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 6 Ekim 2021

ABONE OL 542 HAK SAHİBİ DAHA DAİRELERİNE KAVUŞUYOR Esenler'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor ve hak sahibi vatandaşlarımız dairelerine kavuşmaya başlıyor.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. Yılında, 1. Etap 1. Kısım için yapılan kura çekiminin ardından Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler'deki Güney Rezerv Alanı 1. Etap 2. Kısım'da oturacak hak sahipleri de kura çekimine katıldı.

HAK SAHİBİ 542 VATANDAŞIMIZ EVLERİNE KAVUŞTU Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleşen heyecan dolu kura çekiminde 542 dairenin sahipleri belli oldu. Konutları belirlenen vatandaşlar, yeni ve güvenli evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Olası İstanbul depremine karşı güvenli, geniş donatı alanlarına sahip, yeşil ile bütünleşmiş, yatay mimari üslubunda, akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşa edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek.

Daireler, 80 ile 125 metrekare arasında değişiyor.

Esenler'de çok önemli bir dönüşüme ve gelişime neden olan akıllı şehir projesinin detayları hakkında daha faza bilgi almak isterseniz, ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Esenler Rezerv Yapı Alanı 1. Etap 1. Kısım'da bulunan 531 konut için de Ağustos ayında yapılan kuranın sonuçları içinse ilgili haberimizi inceleyebilirsiniz.

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