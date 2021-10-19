300 YILLIK ZEYTİNYAĞI SIKMA ATÖLYESİ MÜZE OLDU

HATAY (DHA) - HATAY'ın Altınözü ilçesinde bulunan ve atıl durumda iken 2017 yılında restore edilerek, ' Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi'ne dönüştürülen 3 asırlık zeytinyağı tesisinde, zeytinin yağa yolculuğunda kullanılan tüm eski ve geleneksel aletler sergileniyor.

Altınözü ilçesi Tokaçlı Mahallesi'nde bulunan 300 yıllık zeytinyağı sıkma atölyesi, 2017 yılında 'Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi'ne dönüştürüldü. Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Altınözü Kaymakamlığı ile Altınözü Belediyesi ve Durmuş Sıtkı Debboğlu Cami Vakfı tarafından restore edilerek, zeytin müzesi olarak kazandırılan tesis, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı, 85 bin ziyaretçiyi ağırladı. Anadolu'daki zeytin ağacının tarihi serüvenini görsellerle anlatılan müzede, hayvan gücü zeytin sıkmada kullanılan mengene, zeytinyağlarının tutulduğu kuyular başta olmak üzere eski ve geleneksel aletlerin sergileniyor.

Müzeye dönüştürülen tesisin geçmişte Hatay'ın ilk zeytinyağı fabrikası olarak hizmet verdiğini söyleyen Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi sorumlusu Janet Çilingir, 'Müzede, en başta mengene dediğimiz sistem var. Ayrıca, geçmişten bu güne soğuk sıkım olarak kullanılan su kuyuları, depolar var. Bahçedeki, demir sistem ise Leonardo da Vinci'nin tasarımı olarak kabul ediliyor. Türkiye'de bu tasarımdan dört tane olduğu biliniyor, bu sistemde, zeytinler eziliyor. Çuvallar üst üste dizildikten sonra sağlı sollu çevrilerek baskı sıkma işlemi gerçekleştiriliyor. Günümüzde, halen 'su zeyti' olarak adlandırılan soğuk sıkım zeytinyağı üretimi devam ediyor? dedi. Müzeyi bu güne kadar 85 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Çilingir, 'Hedefimiz bunun çok daha üstüne çıkmak. Biz Altınözü bölgesi olarak çok güzel bir sözümüz var 'söz konusu zeytin ise zeytinin ana vatanı Altınözü'dür' diye. Zeytin hasadını da ilk yapan bölgeyiz ve hasat sezonunda düzenlenen ve bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan 'Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne davet ediyoruz' ifadelerine yer verdi.