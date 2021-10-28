29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Akçakoca Hükümet Konağı önünde çelenk sunumu gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Akçakoca Hükümet Konağı önünde çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Akçakoca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Kutlamaya Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakamlık çelenginin sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar programa büyük ilgi gösterdi.

Tören çelenk sunumunun ardından sona erdi. - DÜZCE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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