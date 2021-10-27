29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram olan Cumhuriyet Bayramı bu yıl cuma günü kutlanacak. Peki, 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı ve kaç gün tatil? Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte detaylar haberimizde...

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor ve tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.

29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ, ÜNİVERSİTELER KAPALI MI VE KAÇ GÜN TATİL?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.

29 EKİM TATİL Mİ, RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor ve tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

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