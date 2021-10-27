29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tatil olup olmadığını vatandaşlar tarafından merak edilmekte. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması bekleniyor. Kutlamalar için plan yapacak kişiler 29 Ekim'le ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı ve kaç gün tatil? Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram olan Cumhuriyet Bayramı bu yıl cuma günü kutlanacak. Peki, 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı ve kaç gün tatil? Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte detaylar haberimizde...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor ve tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor ve tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.