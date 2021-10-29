29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

ÇANAKKALE (Habermetre) - Aziz Türk Milletinin şanlı ve onurlu mücadelesi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet'imizin ilan edilişinin 98. yıl dönümünde Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen program ve etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutlandı.

Çanakkale Valiliği tarafından Subay Orduevinde verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda davetliler Vali İlhami AKTAŞ ve eşi Songül AKTAŞ tarafından karşılandılar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna; Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan ECEVİT, Çanakkale Belediye Başkan Ülgür GÖKHAN, İl Genel Meclis Başkanı Nejat ÖNDER, Vali Yardımcıları Ali Muhiddin VAROL ve Hakkı UZUN, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, kaymakamlar, belediye başkanları, AK PARTİ İl Başkanı Naim MAKAS, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul YILDIRIM, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gülşen UZ, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet DOĞAN, Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sebahat Korkmaz DEMİR, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, il müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit aileleri, muharip gaziler, kamu kurum ve kuruş temsilcileriyle toplumun her kesiminden davetliler katıldı.

Aziz Türk Milletinin şanlı ve onurlu mücadelesi sonucunda ilan edildiği tarih olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı bandosu tarafından salonda konser verildi.

Resepsiyon süresince Vali İlhami AKTAŞ ve eşi Songül AKTAŞ konuklarla yakından ilgilendiler.

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