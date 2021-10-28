29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şeker mesajında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kıvanç ve büyük bir coşku ile kutladığımızı belirtti.

Tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyetinin o günden bu yana emin adımlarla geleceğe yürüdüğünü ve muasır medeniyeti yakaladığını ifade eden Şeker, mesajının devamında şunlar yer verdi:

"Cumhuriyetimiz modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini bir bir gerçekleştirmektedir. 2023 hedeflerimize ulaşma, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi inşa etme kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz. Ecdadımızdan devraldığımız 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi her geçen gün daha da güçlendirerek muasır medeniyetlerin ötesine taşıyacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, canlarını feda ederek bu aziz vatanı bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad eder, tüm Karamanlı hemşerilerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunarım."

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