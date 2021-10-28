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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

AA / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Törene İlçe Kaymakamı Uğur Kapar, Belediye Başkanı Ahmet Şahin Cumhuriyet Savcısı Muhammed Yusuf İrenci, İlGenel meclis Üyesi Murat Dikmen, mülki ve askeri erkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

AA / Hakan Şimşek - Son Dakika Haberleri
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