29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Münasebetiyle Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas Tarafından Resepsiyon Verildi.

ERZİNCAN (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde verilen resepsiyona; Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Eşi Hanımefendi, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve Eşi Hanımefendi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ercan Ekinci, il protokolü siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile askeri erkan, Şehit yakınları ve Gaziler katıldı.

Programda konuşan Sayın Valimiz Mehmet Makas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının yıl dönümünün büyük bir coşku ve gururla kutlandığını belirterek, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.

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