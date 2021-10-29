29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ege'de törenlerle kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ege Bölgesi'ndeki illerde törenler düzenlendi.

İzmir'deki kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tören aracıyla protokolü ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende halk oyunları gösterisi katılımcılardan beğeni topladı.

Törende bir konuşma yapan Vali Köşger, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur içinde kutladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını sonsuz minnet, şükran ve rahmetle andığını ifade eden Köşger, "Türk milleti kendisine dayatılan esaret, küçülme ve dağılma senaryolarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüksek bir fedakarlık, azim ve inançla destansı bir mücadele sonucu İstiklal Savaşı'nı kazanmış, yeni kurulan devleti cumhuriyetle taçlandırmıştır." dedi.

Köşger, yeni kuşaklara vatandaş olmaktan gurur duyacaklar güçlü bir ülke bırakma sorumluluğunu hep birlikte taşımak gerektiğine vurgu yaparak, "Ülkemizin daha fazla söz sahibi olması için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi takip etmeliyiz. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden birbirimize kenetlenerek birlik, beraberlik ve dayanışmamız sonsuza kadar sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kutlamalar kapsamındaki geçit törenine Türk bayraklarıyla süslenen yelkenliler de denizden eşlik etti.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Murat Bakan, Özcan Purçu ve Tacettin Bayır, MHP İzmir Milletvekilleri Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Aydın

Aydın'da da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu üstü açık askeri araca binerek vatandaşların bayramını kutladı.

Aksoy, konuşmasında, Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisinde olduklarını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Aziz milletimiz tüm zorluklara göğüs gererek şanlı bir destan yazmıştır. Asırlardır, hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil milletimizin her bir ferdi, milletimizin şahlanışı ve küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olan bu özel günü büyük bir heyecanla idrak etmekte, en samimi duygularla kutlamaktadır. Sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlıklar üzerine çıkarmak ve devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sonsuza dek savunmak en büyük amacınız olmalıdır. Yarın bizden devralacağınız bu bayrağı yükseklere taşımalısınız."

Konuşmanın ardından Aksoy, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Program, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığına bağlı askerlerin gösterisi, halk oyunları ve geçit töreninin ardından sona erdi.

Törene AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Aydın Sezgin, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Söke ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Aziz Çiçek ve Söke Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Güney yaptı.

Denizli

Denizli Valiliği bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven tebrikleri kabul etti.

Vali Atik burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılını, ülke genelinde olduğu gibi Denizli'de de büyük bir coşku içinde ve gururla kutladıklarını söyledi.

Atik, milletin ortak eseri Cumhuriyet'in Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli güvencesi olduğunu belirterek, "Bu sebeple, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, Cumhuriyetin tüm değerleriyle gelecek kuşaklara aktarılması ve sonsuza kadar yaşatılması ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli yarışma ve spor etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

Tören geçişi sırasında Denizli Kadın Platformu üyeleri erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şebnem Şirin'in fotoğrafını ellerinde taşıdı.

Törene AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da katıldı.

Manisa

Manisa'da Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı.

Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi. Vali Karadeniz ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vatandaşların bayramını kutladığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Vali Karadeniz, konuşma yaptı.

Karadeniz, Cumhuriyet'in Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması ve yeni bir güç olma yolculuğunun başlangıcı olduğunu belirterek, "O gün Lozan'ı imzalamayı kabul eden ülkeler, sonraki yıllarda milletimizin önünü kesmek için her türlü gayreti göstermekten geri durmamışlardır. 1970'lı yıllarda yaşanan asayiş olayları, 1984'ten sonra devreye sokulan PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütünün kalkışmaları bu gayretlerinin araçlarıdır. Ancak tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde vatanımızın bir karış toprağını dahi çiğnetmemiştir, çiğnetmeyecektir." dedi.

Kutlama programı, halk oyunları gösterilerinin yapılması, şiirlerin okunması, yamaç paraşütçülerin uçuşu ve geçit töreniyle son buldu.

Törene Manisalılar yoğun ilgi gösterdi.

Uşak

Uşak'ta da Valilik önünde düzenlenen tebrikat töreninde Vali Funda Kocabıyık, protokol üyeleriyle bayramlaştı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların bayramını kutlayan Vali Funda Kocabıyık, 98. yaşı gururla kutlanan Cumhuriyet'in, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı en değerli emanet olarak her geçen gün yükseldiğini ifade etti.

Kocabıyık, "Milli Mücadele yolunda canlarını hiçe sayarak vatanımızı, bayrağımızı ve istiklalimizi bize kazandıran kahramanlarımızın aziz hatıraları sonsuza kadar yaşatılacaktır. Cumhuriyetimizin mevcudiyetini korumak için bütün gücümüzle çalışırken vatanımızın ve milletimizin refahı adına hedeflediğimiz değerlerden gözlerimizi bir an olsun ayırmayacağız." dedi.

Kutlamalar kapsamında öğrencilerin taşıdığı 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan Atapark bölgesine yapılan kortej yürüyüşüne vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

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